Kocaeli kitap fuarında nadir baskı ve imzaların kıyasıya müzayedesi

kocaeli kitap fuarında açık artırma atmosferi

Kocaeli’de düzenlenen kitap fuarı kapsamında gerçekleştirilen müzayedede, 45 eser açık artırmaya sunuldu. Etkinlikte nadir baskılar, ünlü isimlerin imzalı kitapları ve sayfalarında özel mektuplar bulunan koleksiyon parçaları koleksiyonerlerin ilgisini çekti.

müzayedede öne çıkan yapıtlar:

Müzayede; dünya edebiyatının tanınmış eserlerinden Küçük Prens'in ikinci baskısıyla başladı ve Türk edebiyatının önemli şairlerinden Cemal Süreya'nın imzalı kitabının da aralarında bulunduğu nadir parçalarla devam etti. Farklı dönemlere ait kitaplar ve koleksiyon öğeleri, açık artırmada yarışan alıcılar tarafından titizlikle değerlendirildi.

sahaflar ve koleksiyon tutkunlarının buluşması:

Fuar alanında sahaflara ayrılan bölüm, eski ve nadir kitaplara ilgi duyan ziyaretçilerin yoğunlaştığı bir alan oluşturdu. Sahaf stantları, müzayede ile paralel olarak fuarın öne çıkan bölümleri arasında yer aldı ve koleksiyon meraklılarının beğenisine geniş bir seçenek sundu.

Fuar kapsamında ikinci kez düzenlenen müzayedede katılımcılar, beğendikleri eserler için aktif teklifler verdi. Müzayedede bazı eserler için teklifler binlerce liraya ulaştı; bu durum, nadir kitap piyasasındaki canlı talebe işaret etti.

Organizatörler ve sahaflar, fuarın müzayede bölümü sayesinde hem eserlerin değerinin görünür hale geldiğini hem de koleksiyon meraklılarıyla doğrudan bir etkileşim kurulduğunu belirtti. Katılımcılar, aralarında imzalı ve mektuplu eserlerin bulunduğu parçaları temin etmek için rekabetçi bir ortam oluşturdu.

Genel olarak fuar, hem sahaf kültürünü yaşatan stantları hem de açık artırmayla birleşen dinamik programıyla kitap severlere zengin bir deneyim sundu. Müzayedede sergilenen eserler ve teklif yoğunluğu, benzer etkinliklerin gelecekte de ilgi çekebileceğine işaret etti.

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN KİTAP FUARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜZAYEDEDE, NADİR BASKILAR, ÜNLÜ İSİMLERİN İMZALI KİTAPLARI VE ÖZEL MEKTUPLAR İÇEREN KOLEKSİYON ESERLERİNDEN OLUŞAN 45 ESER AÇIK ARTIRMAYA SUNULDU.