Kocaeli kitap fuarında Selçuk İnan'a imza kuyrukları

Etkinlik kapsamında:

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı bünyesindeki tanıtım programında, Kaan'dan Hodri Meydana isimli hikaye kitabının lansmanı yoğun ilgi gördü. Program Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlendi ve fuar ziyaretçileri etkinliğe ilgi gösterdi.

Katılımcılar ve program içeriği:

Tanıtıma Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile futbolcular Onur Öztonga ve Onurcan Piri katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren katılımcılara imzalı formalar takdim edildi; yarışmada ilk 3'e girenlere özel hediyeler verildi.

İmza ve taraftar buluşması:

Yarışmanın ardından başlayan imza programında taraftarlar, Selçuk İnan ve diğer katılımcılardan imza almak için sıraya girdi. Katılımcılar kitaplarını imzalattı ve hatıra fotoğrafları çekildi; organizasyon boyunca samimi ve yoğun bir buluşma atmosferi yaşandı.

Fuar programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, spor figürleri ile okurlar arasında doğrudan temas sağlayarak hem kitap tanıtımına hem de kulüp taraftar ilişkilerine katkı sunuyor. İmza gününe katılanlar, etkinliği sosyal bir buluşma ve hatıra fırsatı olarak değerlendirdi.

ULUSLARARASI 16. KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA DÜZENLENEN "KAAN'DAN HODRİ MEYDANA" İSİMLİ HİKAYE KİTABININ TANITIMINA KATILAN KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN, TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.