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Kocaeli konservatuvarı yeni eğitim dönemine 362 öğrenciyle başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın yetenek sınavlarını geçen 362 öğrenci, 21-23 Eylül kayıtlarının ardından 28 Eylül’de başlayacak yeni dönemde 2–4 yıl eğitim görecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kocaeli konservatuvarı yeni eğitim dönemine 362 öğrenciyle başlıyor

konservatuvar sınav sonuçları açıklandı:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde İzmit ve Gebze'de gerçekleştirilen yetenek sınavlarının sonuçları duyuruldu. Sınavlar, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları olmak üzere toplam 7 bölüm ve 33 branşta yapıldı. Adaylar arasında 5 ile 60 yaş arasındaki farklı yaş gruplarından katılımcılar yer aldı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 362 aday konservatuvar eğitimi almaya hak kazandı.

kayıt süreci ve yerleri:

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kayıt işlemleri başladı. Kazanan öğrencilerin kayıtları 21-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İzmit’te eğitime hak kazananlar kayıtlarını Leyla Atakan Kültür Merkezi’ndeki Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda, Gebze’de kazananlar ise Gebze Konservatuvar Binası’nda yaptırabilecek. Kayıt takviminin netleşmesiyle öğrenciler kayıt belgelerini ve yönlendirmeleri ilgili merkezlerden alabilecek.

eğitim süresi ve yeni dönem:

Yeni eğitim dönemi 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Konservatuvarda öğrencilere, kazandıkları bölüm ve branşa göre 2 ile 4 yıl arasında değişen sürelerde eğitim verilecek. Farklı yaş ve düzeylerden katılımcıları bir araya getiren program, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik atölye, uygulama ve sahne deneyimlerini içerecek şekilde planlanıyor. Sonuç bildirimi ve kayıt takvimi, konservatuvarın yeni dönem hazırlıklarında önemli bir adımı oluşturuyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KONSERVATUVARI’NIN YETENEK SINAVLARINDA BAŞARILI OLAN 362 ÖĞRENCİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KONSERVATUVARI’NIN YETENEK SINAVLARINDA BAŞARILI OLAN 362 ÖĞRENCİ, KONSERVATUVAR EĞİTİMİ ALMAYA HAK KAZANDI. 7 BÖLÜM VE 33 BRANŞTA EĞİTİM VERİLEN KONSERVATUVARDA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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