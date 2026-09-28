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Kocaeli sokaklarına belediyenin kendi atölyesinden yeni yüz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dışa bağımlılığı sonlandırıp numarataj birimiyle 1 yılda 12 ilçede toplam 15 bin kapı ve sokak tabelasını üretip monte etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kocaeli sokaklarına belediyenin kendi atölyesinden yeni yüz

kentsel kimliğe yeni görünüm:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kapı ve sokak tabelalarının üretimini kurum içi kaynaklara taşıyarak dışa bağımlılığı sona erdirdi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı numarataj birimi tarafından yürütülen çalışmada, belediyenin envanterine kazandırılan son teknoloji baskı makinesi ile üretim süreçleri belediyenin uzman personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

üretimden montaja yerel çözüm:

Üretim aşamasından montaja kadar sürecin tamamı belediye ekiplerinin kontrolünde ilerliyor. Bu model sayesinde bir yılda il genelinde hızlı uygulamalarla 5 bin sokak ve 10 bin kapı olmak üzere toplam 15 bin tabelanın montajı 12 ilçede tamamlandı. Proje, tamamen belediye öz kaynaklarıyla yürütüldü ve saha ekipleri titizlikle çalıştı.

Çalışmalar Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve Kandıra başta olmak üzere ilçe ilçe sürdürüldü; amaç, binaların adres bilgilerinin daha kolay ve doğru şekilde bulunabilmesini sağlamaktı. Yeni nesil tabelalar artırılan görsel kalite ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.

Belediye yetkilileri, üretimin belediye bünyesine alınmasının hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağladığını, ayrıca şehrin estetik kimliğine katkı sunduğunu belirtiyor. Proje, belediyenin uzman personeli ile saha uygulamalarını birleştirerek hızlı sonuçlar üretti ve kent genelinde uygulama esnekliğini artırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, benzer uygulamalarla cadde ve sokak tabelalarını yenilemeye, şehre modern ve estetik bir görünüm kazandırmaya kararlılıkla devam edecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAPI VE SOKAK TABELALARININ ÜRETİMİNİ KENDİ BÜNYESİNE TAŞIYARAK...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAPI VE SOKAK TABELALARININ ÜRETİMİNİ KENDİ BÜNYESİNE TAŞIYARAK DIŞA BAĞIMLILIĞI SONA ERDİRDİ. ÖZ KAYNAKLARLA ÜRETİLEN YENİ TABELALARDAN 1 YILDA 5 BİN SOKAK VE 10 BİN KAPI TABELASI OLMAK ÜZERE TOPLAM 15 BİNİNİN MONTAJI 12 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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