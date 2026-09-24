Kocaeli stadında moralli hazırlık

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda stadyuma çıktı ve kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu rutin hareket, takımın maç öncesi son hazırlıklarının parçası olarak kayda geçti.

Stadyumdaki kortej:

Milliler sahaya çıkarken yaptıkları kısa yürüyüşte birlik ve disiplin görüntüsü verdi. Oyuncuların tempolu ama kontrollü adımları, teknik heyetin maç planına odaklandıklarının işareti olarak değerlendirildi.

Maç öncesi atmosfer:

Stadyum çevresindeki düzenlemeler ve saha içi hazırlıkların sorunsuz ilerlediği görüldü. Kısa yürüyüş sırasında oyuncuların moralli oldukları gözlendi; bu durum, Fransa karşılaşması öncesi takım atmosferinin olumlu olduğuna işaret ediyor.

A Milli Futbol Takımı'nın yarınki mücadelede sahada sergileyeceği performans ve taraftar desteği, karşılaşmanın kaderini etkileyecek unsurlar olarak öne çıkıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA YARIN FRANSA İLE OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ KOCAELİ STADYUMU'NDA YÜRÜYÜŞ YAPTI.