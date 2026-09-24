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Kocaeli stadyumu çevresinde ulaşım tedbirleri devreye giriyor

A Milli Takım'ın Fransa ile 25 Eylül'deki maçına yönelik Kocaeli ulaşım planı hazır; tramvaylar 18.00'den itibaren ücretsiz, otoparklardan ring yapılacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kocaeli stadyumu çevresinde ulaşım tedbirleri devreye giriyor

Kocaeli'de maç günü ulaşım düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kent genelindeki ulaşım planını tamamladı. Karşılaşma 25 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Belediyenin açıkladığı tedbirlerle araç ve yaya yoğunluğunun yönetilmesi, ulaşımın daha düzenli sağlanması hedefleniyor.

tramvay uygulaması:

Şehir merkezinden stadyuma gidecek taraftarlar için tramvay seferlerinde özel düzenleme yapıldı. Karşılaşma günü saat 18.00’den itibaren tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulamayla özel araç kullanımının azaltılması, toplu ulaşımın teşvik edilmesi ve stadyum çevresindeki trafik yoğunluğunun hafifletilmesi amaçlanıyor.

otopark ve ring seferleri:

Özel araçlarıyla gelen taraftarlar, araçlarını belirlenen ücretsiz otopark alanlarına bırakabilecek. Bu noktalardan stadyuma doğrudan ring seferleri düzenlenecek. Maç öncesi ve sonrasında ise yollarda ve stadyum çevresinde görev yapacak ulaşım ekipleri trafik ve yaya akışını yönlendirecek, düzenlemelere destek verecek.

Belediye yetkilileri, taraftarların ulaşımda duyarlı davranmasını, mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmasını ve yetkililerin yönlendirmelerine uymasını istedi. Alınan tedbirlerin, maç giriş-çıkışlarında güvenli ve akıcı bir ulaşım sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN FRANSA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN FRANSA İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE KENT GENELİNDEKİ ULAŞIM PLANINI TAMAMLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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