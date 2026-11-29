kapsamlı denetim ve bakım çalışmaları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ortak kullanımına açık park ve spor alanlarını güvenli ve kullanışlı tutmak için yıl boyunca süren periyodik kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler TSE standartlarına uygun kontrol listeleriyle yürütülüyor ve sahada tespit edilen eksikliklere anında müdahale ediliyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda ekipler, özellikle çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarını tek tek inceleyerek kullanım kaynaklı yıpranmaları ve güvenlik risklerini belirliyor. Tespit edilen sorunlar bakım ve onarım programına dahil ediliyor.

saha uygulamaları ve müdahaleler:

Denetimlerde oyun gruplarını oluşturan ahşap, plastik ve bağlantı parçaları ile alanlardaki metal aksamların durumu kontrol ediliyor. Eksik parça, gevşek bağlantı veya paslanma gibi bulgular ekipler tarafından onarılıyor veya değiştirilerek alanların kullanım ömrü uzatılıyor.

Ekipler, 393 park ve spor alanında yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikli olarak çocukların güvenliğini sağlayacak düzenlemeleri yapmayı, ailelerin kullanım memnuniyetini artırmayı ve kamusal alanların düzenli bakımını sağlamayı hedefliyor.

hedef: güvenli ve erişilebilir kamusal alanlar:

Büyükşehir tarafından sürdürülen bu periyodik kontroller, parkların hem estetik hem de işlevsel açıdan korunmasına katkı sağlıyor. Yapılan müdahalelerle parklar çocuklar ve aileler için daha güvenli, düzenli ve kullanışlı hale getiriliyor.

KOCAELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ PARK VE SPOR ALANLARINDA BAKIM VE KONTROL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. 393 NOKTADA YÜRÜTÜLEN DENETİMLERDE ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE SPOR EKİPMANLARI İNCELENEREK TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR.