Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6868 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.768,73 -0,20%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,64 +3,45%
--°

Kocaeli'de afet iletişiminde yeni güvence: K-Ulak römorkları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi K-Ulak 1 ve K-Ulak 2 römorkları; uydu, GSM, Wi-Fi ve bağımsız enerjiyle afet bölgelerinde haberleşmeyi sürdürecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Kocaeli'de afet iletişiminde yeni güvence: K-Ulak römorkları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mobil haberleşme altyapısını güçlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen Afet Acil Durum Haberleşme Römorkları K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, muhtemel afetlerde iletişimin kopmaması için hizmete alındı. Mobil römorklar, altyapının zarar gördüğü sahalara sevk edilerek hem müdahale ekiplerinin haberleşmesini sürdürecek hem de vatandaşların temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet verecek.

haberleşme altyapısı ve imkanları:

K-Ulak römorkları, uydu ve GSM bağlantıları üzerinden internet erişimi sağlayabiliyor. Sistem üzerinden telsiz haberleşmesi yapılması planlanırken, ihtiyaç halinde oluşturulacak Wi-Fi ağı vatandaşların kullanımına açılabilecek. Bu sayede sahadaki ekiplerin birbirleriyle bağlantısı korunurken, bilgi akışı ve koordinasyonun kesintiye uğramaması hedefleniyor.

Ayrıca römorklarda bulunan iletişim donanımı sayesinde anons yapılması ve afet bölgesindeki gelişmelerin izlenmesi mümkün olacak. Kamera sistemleriyle saha takibi sağlanırken, anons sistemi yoluyla vatandaşlara hızlı bilgilendirme ve yönlendirme yapılabilecek.

enerji bağımsızlığı ve teknik donanım:

K-Ulaklar, şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan çalışacak şekilde tasarlandı. Römorklarda jeneratör, güneş panelleri ve batarya sistemleri bulunuyor; bu sayede haberleşme, internet, aydınlatma ve diğer teknik donanımlar kendi altyapısından enerji alabiliyor. Sistemler, elektrik altyapısının devre dışı kaldığı durumlarda en az 48 saat bağımsız olarak görev yapabilecek kapasitede planlandı.

Vatandaşlara yönelik şarj noktaları ve uygun şartlarda sunulacak Wi-Fi erişimi, afet anında iletişim kurma ve yakınlarıyla bağlantı sağlama imkanı tanıyacak. Mobil yapısı sayesinde K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede sevk edilebilecek ve mevcut haberleşme sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye alınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu adımla afet anlarında hem müdahale kapasitesini artırmayı hem de vatandaşların bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını hızlı biçimde karşılamayı amaçlıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OLASI AFETLERDE İLETİŞİMİN KESİNTİYE UĞRAMAMASI İÇİN UYDU, GSM...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OLASI AFETLERDE İLETİŞİMİN KESİNTİYE UĞRAMAMASI İÇİN UYDU, GSM, Wİ-Fİ VE BAĞIMSIZ ENERJİ SİSTEMLERİYLE DONATILAN K-ULAK 1 VE K-ULAK 2’Yİ HİZMETE ALDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenler'de bilim rüzgârı: ikinci inovasyon ve teknoloji şenliği başladı
images

Sinop rüzgârı TEKNOFEST'te dört birincilik ve 15 milyon TL ödülle döndü
images

Canik'te Mavi Vatan bilimi: atölyeler, CANİKMAN ve deniz okuryazarlığı
images

Logo'dan tek girişli, yapay zekâ destekli kurumsal uygulama deneyimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi

Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği