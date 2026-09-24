Kocaeli'de afet iletişiminde yeni güvence: K-Ulak römorkları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mobil haberleşme altyapısını güçlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen Afet Acil Durum Haberleşme Römorkları K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, muhtemel afetlerde iletişimin kopmaması için hizmete alındı. Mobil römorklar, altyapının zarar gördüğü sahalara sevk edilerek hem müdahale ekiplerinin haberleşmesini sürdürecek hem de vatandaşların temel iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet verecek.

haberleşme altyapısı ve imkanları:

K-Ulak römorkları, uydu ve GSM bağlantıları üzerinden internet erişimi sağlayabiliyor. Sistem üzerinden telsiz haberleşmesi yapılması planlanırken, ihtiyaç halinde oluşturulacak Wi-Fi ağı vatandaşların kullanımına açılabilecek. Bu sayede sahadaki ekiplerin birbirleriyle bağlantısı korunurken, bilgi akışı ve koordinasyonun kesintiye uğramaması hedefleniyor.

Ayrıca römorklarda bulunan iletişim donanımı sayesinde anons yapılması ve afet bölgesindeki gelişmelerin izlenmesi mümkün olacak. Kamera sistemleriyle saha takibi sağlanırken, anons sistemi yoluyla vatandaşlara hızlı bilgilendirme ve yönlendirme yapılabilecek.

enerji bağımsızlığı ve teknik donanım:

K-Ulaklar, şebeke elektriğine ihtiyaç duymadan çalışacak şekilde tasarlandı. Römorklarda jeneratör, güneş panelleri ve batarya sistemleri bulunuyor; bu sayede haberleşme, internet, aydınlatma ve diğer teknik donanımlar kendi altyapısından enerji alabiliyor. Sistemler, elektrik altyapısının devre dışı kaldığı durumlarda en az 48 saat bağımsız olarak görev yapabilecek kapasitede planlandı.

Vatandaşlara yönelik şarj noktaları ve uygun şartlarda sunulacak Wi-Fi erişimi, afet anında iletişim kurma ve yakınlarıyla bağlantı sağlama imkanı tanıyacak. Mobil yapısı sayesinde K-Ulak 1 ve K-Ulak 2, ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede sevk edilebilecek ve mevcut haberleşme sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye alınacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu adımla afet anlarında hem müdahale kapasitesini artırmayı hem de vatandaşların bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını hızlı biçimde karşılamayı amaçlıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, OLASI AFETLERDE İLETİŞİMİN KESİNTİYE UĞRAMAMASI İÇİN UYDU, GSM, Wİ-Fİ VE BAĞIMSIZ ENERJİ SİSTEMLERİYLE DONATILAN K-ULAK 1 VE K-ULAK 2’Yİ HİZMETE ALDI.