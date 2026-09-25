Kocaeli'de çevre denetiminde ağır ceza: Dilovası'ndaki kaçak hafriyat için 9,3 milyon lira

kaçak hafriyat iddiası ve uygulanan ceza:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen denetimler sonucunda, Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi sınırları içinde kaçak hafriyat toprağı döküldüğü tespit edildi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı değerlendirme, Büyükşehir Encümeni'nin gündemine taşındı.

Encümen kararıyla ilgili yapılan inceleme sonunda, kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen firmaya 9 milyon 385 bin 317 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Karar, kent düzeni ve çevre sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin yaptırım boyutunu gösteriyor.

encümen toplantısında ele alınanlar:

Toplantıda, ilgili daire başkanlıklarının sunduğu gündem maddeleri tek tek değerlendirildi ve sahada tespit edilen uygulamalar kayıt altına alındı. Söz konusu yaptırım, kent genelinde benzer ihlallerin tespiti ve önlenmesine yönelik sürecin bir parçası olarak kayda geçti.

toplu taşıma denetimleri ve idari işlemler:

Ayrıca toplantıda, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan rutin denetimler de ele alındı. Denetimlerde kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen toplu taşıma araçlarına uygulanan idari para cezaları değerlendirilerek karara bağlandı ve ilgili işlemlerin takibine devam edileceği belirtildi.

DİLOVASI’NDA KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜMÜ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN FİRMAYA 9 MİLYON 385 BİN 317 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.