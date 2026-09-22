Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,9159 +0,07%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.899,65 +0,42%
EUR/USD 1,1450 -0,03%
Brent Petrol 99,18 -0,07%
--°

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe

Kocaeli'de operasyonlarda 725 gr skank, 113 gr kokain ve yaklaşık 300 gr sentetik kannabinoid ile kaçak ürünler ele geçirildi; 14 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe

Kocaeli'de operasyonların genel bilançosu:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlar ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik eş zamanlı uygulamalar düzenledi. Operasyonlarda 725 gram skank, 113 gram kokain, yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid ile 450 adet ecstasy ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Toplamda 14 şüpheli hakkında işlem başlatıldı veya gözaltı yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunun ayrıntıları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, satışa hazır ve saklanmış halde çok miktarda uyuşturucu bulundu. Ekipler mutfakta gizlenmiş maddeler dahil olmak üzere 725 gram skank, 113 gram kokain, elde edilebilecek nitelikte 3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid ve 450 adet ecstasy ele geçirdi.

Şüphelilerden biri hakkında TCK 191 kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti şüphesiyle yakalanan üç kişi adliyeye sevk edildi; A.Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, N.İ. ve E.O. tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilenler:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamalarında ise tütün ve tütün mamulleri başta olmak üzere çok sayıda kaçak eşya bulundu. Ele geçirilenler arasında 2.800 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 541 paket elektronik sigara tütünü, 416 paket gümrük kaçağı sigara, 22 elektronik sigara, 525 puro, 30 kilogram nargile tütünü, 25 paket cinsel performans artırıcı yasaklı ürün ve 4 gümrük kaçağı cep telefonu yer aldı. Bu operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

soruşturmanın ve kamu güvenliğinin vurgusu:

Emniyet yetkilileri, operasyonların bölgedeki uyuşturucu arzını ve kaçakçılığı azaltmaya yönelik sürdürüleceğini belirtti. Yapılan çalışmalarda ele geçirilen maddeler ve ürünler adli süreçte delil olarak kayda geçirilirken, şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Kocaeli’de zehir tacirlerine operasyon: 14 kişi yakalandı

Kocaeli’de zehir tacirlerine operasyon: 14 kişi yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor
images

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce ba...
images

Otomobil takla atıp üst geçit ayağı ile duvar arasına sıkıştı: 2 yaralı
images

Orhaneli'de kafa kafaya çarpışma: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği