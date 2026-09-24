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kocaeli'de eş zamanlı uygulamada aranan 54 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyeti'nin 62 ekip ve 157 personelle düzenlediği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs yakalandı; aramalarda 12 tabanca şarjörü ve parçalar ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kocaeli'de eş zamanlı uygulamada aranan 54 şüpheli tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde dün gerçekleştirilen uygulamada, kent genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Operasyona 62 ekip ve 157 personel katıldı.

yakalamalar ve ele geçen malzemeler:

Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 54 şahıs tespit edilerek yakalandı. Arama işlemleri sırasında 12 tabanca şarjörü ile muhtelif parçalar ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, adli ve idari işlemlerin ardından yetkili mercilere sevk edildi. Emniyet birimleri, uygulamanın koordineli yürütüldüğünü ve benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve işlem süreçleri sürüyor; emniyet yetkilileri, kamu düzeninin korunmasına yönelik bu tür çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

KOCAELİ&#039;DE POLİS EKİPLERİ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 54 ŞÜPHELİYİ YAKALADI.

KOCAELİ'DE POLİS EKİPLERİ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 54 ŞÜPHELİYİ YAKALADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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