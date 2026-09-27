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kocaeli’de eski eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli Körfez'de sokakta eski eşi İ.Ç. tarafından kovalanıp silahla vurulan 37 yaşındaki Fatma Çiğil, hastanede hayatını kaybetti; şüpheli aranıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 02:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kocaeli’de eski eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana gelen olay gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Fatma Çiğil, eski eşi İ.Ç. tarafından sokakta kovalandı. Şüphelinin peşinden koştuğu Çiğil'e ateş açılması sonucu kadın ağır şekilde yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çiğil, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

tıbbi müdahale ve yaşamını yitirmesi:

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Fatma Çiğil'e doktorlar yoğun çaba gösterdi, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki çalışmaları yetkililer yürüttü.

soruşturma ve arama çalışması:

Olayın ardından şüpheli İ.Ç. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililer bölgeden elde edilen görgü ve delil beyanlarını değerlendiriyor.

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN FATMA ÇİĞİL, KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN FATMA ÇİĞİL, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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