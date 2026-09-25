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Kocaeli'de ilk 45: etkili ataklar ama gol çıkmadı

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasında Kocaeli'de oynanan ilk yarı, ataklara rağmen 0-0 bitti; kaleciler performanslarıyla ön plana çıktı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:02

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaeli'de ilk 45: etkili ataklar ama gol çıkmadı

Kocaeli'de ilk yarı golsüz tamamlandı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup açılış maçında A Milli Futbol Takımı, Fransa ile Kocaeli'de karşılaştı. Mücadelede ilk 45 dakika 0-0 sona erdi; her iki takım da gol yollarında etkili fırsatlar yakalasa da kaleciler ve savunmalar öne çıktı.

Maçtan öne çıkan dakikalar:

4. dakika: Abdülkerim’in savunma arkasına pasında Barış Alper Yılmaz, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti; kaleci Mike Maignan topu parmaklarının ucuyla çeldi.

17. dakika: Rayan Cherki’nin pasında ceza sahasının sağından Michael Olise’nin ceza yayı yönüne çevirdiği topa Kylian Mbappé’nin şutu kale direğinin yanından auta gitti.

28. dakika: Sağ kanattan Arda Güler’in ortasında kale önünde Ferdi Kadıoğlu’nun kafa vuruşunda top Maignan’da kaldı.

43. dakika: Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Michael Olise’nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, köşeye giden topu kornere çeldi.

Kadrolar, hakemler ve kart:

Müsabakada hakem triosunda Felix Zwayer, Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer görev aldı. Stat: Kocaeli.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz. Teknik direktör: Vincenzo Montella. Yedekler: Altay Bayındır, Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir.

Fransa: Mike Maignan, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Adrien Turffert, Rayan Cherki, Manu Kone, Adrian Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé. Teknik direktör: Zinedine Zidane. Yedekler: Guillaume Restes, Jean Butez, Pierre Kalulu, Eduardo Camavinga, Bradley Barcola, Andy Diouf, Leny Yoro, Maghnes Akliouche, Esteban Lepaul, Desire Doue, Lucas Da Cunha, Jeremy Jacquet.

İlk yarıda dikkat çeken unsur, iki kalecinin kritik müdahaleleri ve savunmaların yerinde hamleleri oldu. Türkiye'nin hücum girişimlerinde özellikle Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler etkili olurken, Fransa'nın atak organizasyonlarında Mbappé ile Olise tehlike yarattı. Milli ekipten Arda Güler sarı kart gördü; maçın ikinci yarısı her iki takım için de belirleyici olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA FRANSA İLE KOCAELİ&#039;DE KARŞILAŞIYOR....

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA FRANSA İLE KOCAELİ'DE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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