Kocaeli'de ilk yarı golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Gaziantep FK, Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. İlk yarı 0-0 tamamlandı ve iki takım da skoru değiştirecek net bir gol pozisyonu üretemedi.

ilk yarıdan önemli anlar:

12. dakikada ceza sahasının sağından son çizgiye inen Deian Sorescu'nun ortasında arka direkte Kozlowski'nin gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı; bu pozisyon ilk yarının en etkili atağı olarak kayıtlara geçti.

15. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Berkan Kutlu'nun sert şutunda kaleci Kacper Tobiasz topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.

41. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı serbest vuruşta Alexandru Maxim ön direkte kafayı vurdu; kale önünde Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutu üstten auta gitti ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 24), Mahamadou Susoho, Cafumana Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa, Metehan Altunbaş, Florian Aye. Yedekler: Onurcan Piri, Daniel Agyei, Deniz Ceylan, Arda Özyar, Mustafa Ege Bilim, Makana Baku, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl, Bedirhan Yıldız. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Arda Kızıldağ, Leo Abena, Luis Perez Maqueda, Kerim Çalhanoğlu, Ulrich Meleke, Deian Sorescu, Victor Gidado, Alexandru Maxim, Kozlowski, Halil İbrahim Dervişoğlu. Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Drissa Camara, Efe Sarıkaya, Juninho Bacuna, Trivante Stewart, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Loubadhe Sylla, Misjonne Hansen, Ogün Özçiçek. Teknik direktör: Orhan Ak.

Stat: Kocaeli. Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar. Sarı kart: Halil İbrahim Dervişoğlu (Gaziantep FK).

İlk yarı genel olarak dengede geçti; her iki takım da rakip kaleyi zorladı ancak gole ulaşamadı. İkinci yarıda takımların daha istekli hücumlar çıkararak skoru değiştirmeye çalışması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, GAZİANTEP FK’YI AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERLİKLE TAMAMLANDI.