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Kocaeli'de jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu baskını

Kocaeli jandarması 6-7 Ekim'de dört ilçede düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram bonzai ve 5 kök kenevir ele geçirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu baskını

Operasyonun ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmada, 6-7 Ekim tarihlerinde Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler, önceden belirlenen 6 adrese yönelik aramalar yaptı ve şüpheli hareketlilik üzerinde durularak titiz bir çalışma yürütüldü.

Ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 3 kilogram 356 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca 73 gram bonzai, 5 kök kenevir bitkisi ve kaçak üretim veya saklama faaliyetlerinde kullanılabileceği değerlendirilen çeşitli iklimlendirme malzemeleri bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak belirlenen 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, delillerin toplanması ve soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor; elde edilen malzemeler adli makamların talimatları doğrultusunda inceleniyor.

Yetkililer, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ve toplum güvenliğini sağlamak amacıyla benzer operasyonların süreceğini belirtti.

KOCAELİ&#039;NİN 4 İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 3 KİLO...

KOCAELİ'NİN 4 İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 3 KİLO 356 GRAM KUBAR ESRAR, 73 GRAM BONZAİ VE 5 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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