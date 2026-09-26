Kocaeli'de kaçak tütün üretimine büyük darbe

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Darıca'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan kaçak ürünlere el konuldu.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 1 milyon 380 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 370 bin boş makaron olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları kapsamında soruşturma ve tespitlerin sürdüğü bildirildi.

Yapılan operasyon, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda makaron ve sarma makinesiyle kaçak tütün üretim zincirine darbe vurduğunu gösteriyor.

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYON TL OLAN 1 MİLYON 750 BİN İÇİ DOLU VE BOŞ MAKARON, 250 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN, 4 ELEKTRİKLİ SİGARA SARMA MAKİNESİ VE 1 KOMPRESÖR ELE GEÇİRİLDİ.