Kocaeli'de kahramanlarla kardeşlik yürüyüşüyle gazilere vefa

yürüyüş ve çelenk töreni:

Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, Kocaeli Valiliği koordinasyonunda başladı. Programın açılışını, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" adıyla organize edilen yürüyüş yaptı. İzmit Merkez Bankası önünden hareket eden kortej, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Kent Meydanı'na kadar sürdü.

Yürüyüşe gaziler ile beraber il protokolü, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunumu yapıldı; Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanlığı ve Kocaeli Valiliği Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

valinin mesajı:

Programda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 19 Eylül'ün anlamına dikkat çekti ve gazileri anmak için bir araya gelmenin önemini vurguladı. Aktaş, Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen gazilik unvanının hatırlatıldığını belirterek, gazilerin kahramanlıklarının yad edildiğini söyledi.

Vali Aktaş, gazilere duyulan saygı ve şükranı ifade ederek, devlet ve millet olarak onlara vefanın devam edeceğini, şehitlere de Allah'tan rahmet dilediklerini ifade etti.

şehitler ve merhum gaziler için mevlit:

Gün kapsamında ayrıca Fevziye Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi. Etkinlikler, gazilere saygı gösterme ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirme amacıyla gerçekleştirildi.

KOCAELİ’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA GAZİLER VE İL PROTOKOLÜ BİR ARAYA GELDİ. KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, GAZİLERİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANDIKLARINI BELİRTEREK, "DEVLET VE MİLLET OLARAK ONLARA VEFAMIZI GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.