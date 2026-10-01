Kocaeli'de kitap fuarına geliş kolaylaşıyor: ücretsiz otopark ve ring seferleri

Kocaeli Kitap Fuarı'na erişim düzenlemeleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'na gelecek ziyaretçilere trafik yükünü azaltmak ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla bir dizi ulaşım düzenlemesi uygulayacak. Vatandaşlar araçlarını ücretsiz otoparklara bırakarak fuar alanına ücretsiz ring seferleri veya tramvayla ulaşabilecek; böylece park yeri arama ve yoğun trafik sorunu en aza indirilecek.

geçici trafik düzenlemeleri:

Fuar nedeniyle 3-4 Ekim ile 10-11 Ekim tarihlerinde Salim Dervişoğlu Caddesi'nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile Kocaeli Kongre Merkezi Kavşağı arasındaki İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu düzenlemeyle cadde üzerindeki ilgili bölümde yalnızca Ankara istikameti açık tutulacak. Ayrıca Ordu Evi-Seka Köprüsü bağlantısından Salim Dervişoğlu Caddesi'ne katılan araçlar da sadece Ankara yönünde ilerleyebilecek.

otopark ve ring seferleri:

Doğu yönünden Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden gelen araçlar, cadde üzerindeki kapama noktasını geçtikten sonra fuar günlerinde ücretsiz hizmet verecek Sahil Otoparkı ve İzmit Millet Bahçesi Otoparkı'na yönlendirilecek. Araçlarını bu otoparklara bırakan ziyaretçiler, buradan ücretsiz ring seferleriyle doğrudan Kocaeli Kitap Fuarı alanına ulaşabilecek.

tramvay ve alternatif otoparklar:

Özel araçlarıyla gelen ziyaretçiler için tramvay güzergahları üzerindeki ücretsiz otoparklar diğer bir alternatif olacak. Fuar süresince ziyaretçiler Belediye arkası Sahil Otoparkı, Kocaeli Şehir Hastanesi Otoparkı, Real Otoparkı ile Kartepe Tramvay Durağı yanındaki Uçak Pisti Otoparkı'na araçlarını ücretsiz bırakarak tramvayla hızlı ve konforlu şekilde fuar alanına erişebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu düzenlemeleri, fuar alanına erişimi kolaylaştırmayı ve trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor; ziyaretçilerin yönlendirmelere uyması uygulamanın etkinliğini artıracak ve fuar deneyimini daha rahat hale getirecektir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KOCAELİ KİTAP FUARI'NA GELECEK ZİYARETÇİLER İÇİN ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLAYACAK.