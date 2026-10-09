Kocaeli’de mal paylaşımı davası günü eski eşin silahlı saldırısı hayatını aldı

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, eski eşi tarafından silahla vurulan Füsun Y. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı ve şüpheli tabancayla dört el ateş etti.

Olay sırasında yaralanan kadın, çevredeki bir kuaför dükkanına sığınmaya çalıştı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı hızla hastaneye kaldırıldı. Kurulan ilk incelemede kadına dört el ateş edildiği tespit edildi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kendilerinin boşandığı ve aralarında mal paylaşımına ilişkin dava bulunduğu öğrenilen çiftin duruşmasının bugün görüleceği aktarıldı.

Görgü tanığının anlatımı:

Olay anında kuaför dükkanında bulunan iş yeri sahibi Muharrem Zeybek, Füsun Y.'nin sığınmak için iş yerine geldiğini ve kısa süre sonra eski eşinin geldiğini anlattı. Zeybek, sabah saatlerinde kadının kendilerine 'günaydın' diyerek geçtiğini, hemen ardından eski eşinin geldiğini söyledi.

Görgü tanığı ifadelerinde, şüphelinin önce iki el ateş ettiğini, kendisinin ve eşinin araya girip 'abi yapma' diye yalvardığını; ardından şüphelinin 'Tamam, yapmayacağım' dediğini söyleyerek iki el daha ateşlediğini aktardı. Zeybek, 'Önüne geçtim ama engel olamadım' diyerek müdahalesine rağmen kadına dört kurşun isabet ettiğini belirtti ve şüphelinin silahı kafasına dayayarak olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, tanık beyanlarını alarak kaçan şüphelinin bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olayla ilgili adli işlemler ve otopsi süreci yetkili mercilerce yürütülüyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE FÜSUN Y., ESKİ EŞİ TARAFINDAN TABANCAYLA 4 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ. FÜSUN Y. İLE ZANLI ARASINDA MAL PAYLAŞIMINA İLİŞKİN DAVANIN İSE BUGÜN GÖRÜLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.