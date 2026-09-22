Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında

operasyonun genel çerçevesi:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda mutfakta saklanmış halde 725 gram skank, 113 gram kokain, yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid, elde edilebilecek 3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 450 adet ecstasy ele geçirildi. Şüphelilerden biri, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan TCK’nın 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen üç şüpheli adliyeye sevk edildi; A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.İ. ve E.O. tutuklandı.

kaçakçılık uygulamasının ayrıntıları:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik uygulamalarında da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 800 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 541 paket elektronik sigara tütünü, 416 paket gümrük kaçağı sigara, 22 elektronik sigara, 525 puro, 30 kilogram nargile tütünü, 25 paket cinsel performans artırıcı yasaklı ürün ve 4 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Bu kapsamda kaçakçılıkla ilgili olarak 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Her iki çalışmayla birlikte toplam 14 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 725 GRAM SKANK, 113 GRAM KOKAİN, YAKLAŞIK 300 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD VE 450 ECSTASY ELE GEÇİRİLDİ.