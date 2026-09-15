Kocaeli'de raylı ağ genişliyor: Kartepe'ye uzanan hat ve kuplajla kapasite iki katına çıktı

Kocaeli yeni etapla Kartepe’ye kesintisiz raylı ulaşım sağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi raylı sistem ağını genişletme hedefi doğrultusunda Akçaray hattının yeni etabını hizmete aldı. Kuruçeşme’den başlayan hat, Alikahya Stadyumu güzergahından Kartepe’ye kadar uzatılarak hem hat uzunluğunu hem de yolcu taşıma kapasitesini artırdı. Proje kapsamında uygulanan kuplaj sistemi ile tek seferde taşınabilen yolcu sayısı iki katına çıkarıldı.

hat genişlemesi ve proje maliyeti:

İki etaplı planlamanın ikinci etabı 1,4 kilometre uzunluğunda olup yeni duraklar olarak Dumlupınar ve Kartepe durakları açıldı. Bu uzatma ile Akçaray hattının toplam uzunluğu 17,3 kilometreden 18,7 kilometreye, durak sayısı ise 27’den 29’a yükseldi. İki etabın toplam maliyeti olarak açıklandığı üzere proje bedeli 1 milyar 540 milyon TL oldu.

kuplaj sistemi ve kapasite artışı:

Mevcut hattaki 15 istasyon, çift dizi tramvay işletmeciliğine uygun hale getirilerek kuplaj sistemi devreye alındı. Bu teknik düzenlemeyle birleştirilebilen vagonlar sayesinde tek seferde 600 yolcu taşınabilecek kapasiteye ulaşıldı; böylece hattaki taşıma gücü yaklaşık iki katına çıktı. Günlük yaklaşık 65 bin kişinin kullandığı sistem, İzmit ile Kartepe arasında kesintisiz raylı bağlantı sağlıyor ve kent içi hareketliliğe doğrudan katkı veriyor.

tören ve deneme seferi:

Kartepe Tramvay Hattı Kuplaj ve Peron Uzatma Projeleri Hizmet Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, il yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören öncesinde Otogar ile Kartepe arasında ikili vagonla ilk deneme seferi yapıldı. Başkan Büyükakın, Kartepe’de vatman koltuğuna oturarak tramvayı Otogar’a kadar kullanıp seferleri resmen başlattı.

yol haritası: 2014 master planı ve gelecek hedefleri:

Büyükakın törende, çalışmaların 2014 Kocaeli Ulaşım Master Planı temelinde yürütüldüğünü vurguladı. Master planın kentteki yolculuk taleplerinin 2035-2040 döneminde günlük yaklaşık 8 milyon seviyesine çıkabileceğini öngördüğünü hatırlatan Büyükakın, planlı adımlar atılmasa kentin geleceğinin olumsuz etkileneceğini belirtti. Bugün kentteki günlük yolculuk sayısının yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde olduğunu söyledi ve ulaşım altyapısına yapılan yatırımların ileride yaşanabilecek sıkışıklıkları önlemeye yönelik olduğunu ifade etti.

Büyükakın, toplu taşımadaki payı yükseltme hedefleriyle ilgili olarak "Toplu taşımadaki yolculuğun payını yüzde 35'lere taşıyalım" hedefinden söz etti. Ayrıca tramvayın teknik sınırlarına dikkat çekerek Gebze, Körfez ya da Derince’ye tramvay uzatılmasının teknik olarak mümkün olmadığını, bu tür taleplere gereksiz cevaplar vermeyeceklerini belirtti. Kartepe içinse hattın kent meydanına kadar ulaştırılmasının planlandığını ifade etti.

metro projeleri ve öncelikler:

Büyükakın, Derince, Körfez ve Gebze gibi ilçelerdeki yüksek ulaşım talebinin metro ile karşılanması gerektiğini, bu kapsamda Gebze Metro Hattı çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu ve Kuzey Metro Hattı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kocaeli için bundan sonraki önceliklerinin Güney Metro Hattı Projesi olduğunu vurgulayan Büyükakın, projenin tamamlanıp Ulaştırma Bakanlığı yatırım programına alınması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Yeni hat uzatımı ve kuplaj uygulaması, kentin toplu taşıma kapasitesini artırmaya ve geleceğin artan yolculuk talebine hazırlanmaya yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor. Belediye yetkilileri, hattın genişletilmesi ve kapasitenin artırılmasının kent içi trafiğe olumlu yansımaları olacağını, planlı ulaşım yatırımlarının uzun vadede yaşam kalitesini yükselteceğini belirtiyor.

KOCAELİ'DE TOPLAM 1 MİLYAR 540 MİLYON TL'LİK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN KARTEPE TRAMVAY HATTI PROJESİ, İZMİT İLE KARTEPE ARASINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLADI.