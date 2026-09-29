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Kocaeli'de romanların ve hatıratların izinde 16. kitap fuarı başlıyor

16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 3-11 Ekim'de 'Romanların ve Hatıratların İzinde' temasıyla yapılacak; 515 yayınevi, 1.065 söyleşi ve ücretsiz ulaşım sağlanacak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kocaeli'de romanların ve hatıratların izinde 16. kitap fuarı başlıyor

Kocaeli'de kültür buluşması 16. kez gerçekleştiriliyor

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 3-11 Ekim tarihlerinde kitapseverleri ağırlayacak. 'Romanların ve Hatıratların İzinde' temasıyla yapılacak organizasyonda 515 yayınevi, sivil toplum kuruluşları ve sahaflar yer alacak; fuarda dokuz gün süresince bini aşkın etkinlik planlanıyor.

fuarın kapsamı ve geçmişi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuar, etkinlik hacmi açısından Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından biri olarak tanımlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, basın toplantısında fuarın yerel yönetim açısından önemine vurgu yaptı ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Baraçlı, fuarın 2009'dan bu yana toplam 9 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladığını belirtti.

Fuar boyunca etkinlikler her gün 10.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Organizasyona katılan ekipler ve Ulaşımpark aracılığıyla ulaşım hizmetlerinin hızlı şekilde yürütüleceği; hedefin kusursuza yakın bir organizasyon olduğu ifade edildi.

etkinlikler, konuklar ve erişim kolaylıkları:

Programda 1.065 söyleşi planlanırken, fuar Türk edebiyatı, siyaset ve entelektüel dünyasının tanınmış isimlerini Kocaeli'ye getiriyor. Etkinlik takviminde Tarihçi Erhan Afyoncu, Emrah Safa Gürkan, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi isimler yer alacak. Uluslararası konuklar arasında ise Roger Crowley ve John Perkins bulunuyor.

Fuar öncesinde de bir dizi davet niteliğinde etkinlik planlandı: 30 Eylül'de Gebze etkinliği, 1 Ekim'de Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde sinema etkinlikleri ve 2 Ekim sabahı saat 07.30'da 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği düzenlenecek. Bu ön etkinliklerle kent yaşamına fuarın etkisinin yayılması hedefleniyor.

Vatandaşların fuara erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri, deniz ulaşımı ve ücretsiz otopark imkanları sunulacak; hafta sonları bölgedeki trafik akışı için özel düzenlemeler yapılacak.

Tanıtım toplantısında Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Taş, Kentim A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Albayrak ve Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta da hazır bulundu.

Yetkililer, Kocaeli Kitap Fuarı'nın yalnızca bir etkinlik olmaktan öte şehrin kültürel marka değerini güçlendiren bir festival hâline geldiğini; altyapı yatırımlarıyla birlikte kentte kalıcı bir kültürel dönüşüm sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

BU YIL 16&#039;NCISI DÜZENLENECEK ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI, 3-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA...

BU YIL 16'NCISI DÜZENLENECEK ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI, 3-11 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KİTAPSEVERLERİ AĞIRLAYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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