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Kocaeli'de sağanak etkisini sürdürürken su baskınları ve rüzgar uyarısı

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren süren sağanak, bazı bölgelerde su baskınına yol açtı; rüzgar ve sıcaklık düşüşü nedeniyle Valilik uyarı yayımladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Kocaeli'de sağanak etkisini sürdürürken su baskınları ve rüzgar uyarısı

Kocaeli'de sağanak etkisini sürdürüyor

Sabah saatlerinden itibaren kente gelen sağanak yağış, bazı noktalarda su baskınlarına yol açtı. Yağmur aniden yoğunlaşınca cadde ve sokaklarda yürüyenler duraklara ve iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi ve kent genelinde yağmurlu hava hakim oldu.

günlük yaşamda etkiler:

Yağışın özellikle sabah saatlerinde kısa sürede etkisini artırdığı bildirildi. Bazı mahallelerde biriken su nedeniyle yaya ve araç trafiğinde aksama görüldü; vatandaşlar ani yağışa hazırlıksız yakalandı ve toplu taşıma durakları ile iş yerleri daha güvenli alanlar olarak tercih edildi.

valilikten meteorolojik uyarı:

Kocaeli Valiliği açıklamasında, "Kocaeli’de 22 Eylül Salı sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba (23.09.2026) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günü sıcaklıkların yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ani su baskınları ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını ve güncel meteorolojik uyarıları takip etmesini istiyor.

KOCAELİ&#039;DE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN VE ZAMAN ZAMAN ŞİDDETİNİ ARTIRAN YAĞIŞ, BAZI...

KOCAELİ'DE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN VE ZAMAN ZAMAN ŞİDDETİNİ ARTIRAN YAĞIŞ, BAZI NOKTALARDA SU BASKINLARINA SEBEP OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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