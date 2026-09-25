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Kocaeli'de son prova: Fransa ile Türkiye sahaya inmeden önce

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un açılış maçında Fransa ile Türkiye, saat 21.45'teki karşılaşma öncesi Kocaeli Stadyumu'na gelerek son hazırlıkları tamamladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:37

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 20:43

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaeli'de son prova: Fransa ile Türkiye sahaya inmeden önce

Kocaeli Stadyumu'nda son hazırlıklar

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçta A Milli Futbol Takımı, saat 21.45'te Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri maçın oynanacağı Kocaeli Stadyumu'na ulaştı.

takımların stadyuma gelişi:

Stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Takım otobüsleri güvenlik ekiplerinin kontrolünde stadyuma giriş yaptı ve kafileler, yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odalarına geçti. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolculara stadyuma girişleri sırasında yoğun ilgi gösterildi.

maç öncesi atmosfer:

Oyuncuların soyunma odalarına geçmesinin ardından maç öncesi hazırlıklar başladı. Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşma öncesi son düzenlemeler sürerken, tribünlerdeki heyecan ve bekleyiş artmaya devam etti.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ İLK MAÇINDA KOCAELİ&#039;DE KARŞI KARŞIYA GELECEK OLAN FRANSA İLE...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İLK MAÇINDA KOCAELİ'DE KARŞI KARŞIYA GELECEK OLAN FRANSA İLE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMLARI, KOCAELİ STADYUMU'NA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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