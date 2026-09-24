Kocaeli'de tek kişilik operasyon: evde 281 gram esrar, metamfetamin ve üç silah bulundu

operasyon detayları:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il geneli bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyon sonucunda bir şüpheli yakalandı ve hem üzerinden hem de adresinde arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Aramalarda 281 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 15 kök kenevir bulundu. Ayrıca şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan incelemede 2 tabanca, 1 tüfek, 6 fişek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.

şüphelinin yasal süreci:

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri operasyonun, bölgedeki uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik planlı çalışmaların bir parçası olduğunu bildirdi ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 281 GRAM ESRAR, METAMFETAMİN VE 15 KÖK KENEVİRİN YANI SIRA 3 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.