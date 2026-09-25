Dolar 48,9533 +0,01%
Euro 55,8150 +0,26%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.810,03 +0,67%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Kocaeli'de tribünlerden dua: Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender anıldı

Kocaeli Stadyumu'nda Fransa-Türkiye maçı öncesi, Ebubekir Uçar ve Bandırmasporlu Tolga Kalender'in fotoğrafları skorboardda gösterilerek anıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaeli'de tribünlerden dua: Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender anıldı

Kocaeli'de maç öncesi anma

Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen Fransa ile Türkiye A Milli Futbol Takımları karşılaşması öncesinde, hayatını kaybeden iki isim unutulmadı. Maç öncesi skorboarda yansıtılan fotoğraflar, sahadaki mücadeleden önce tribünlerde duygusal bir duraklama yarattı.

skorboarda yansıtılan anlar:

Karşılaşma öncesinde skorboardda gösterilen fotoğraflarda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar ile Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender yer aldı. Bu görseller, sahada oynanacak futbolun öncesinde anma ve saygı duruşu niteliğinde bir an oluşturdu.

tribünlerin tepkisi:

Karşılaşmayı izlemek için tribunleri dolduran binlerce futbolsever, isimlerin fotoğrafları gösterildiği sırada alkış ve bazı anlarda sessizlikle anma anına eşlik etti. Stadyumun farklı noktalarında duygu dolu görüntüler oluşurken, taraftarlar anmanın bir parçası oldu.

Fransa-Türkiye müsabakası öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı anma, hem sahada hem de tribünlerde maçın sportif yönünün dışında bir birlik ve saygı göstermesi olarak kayda geçti. Skorboarddaki görseller, organizasyonun anma için ayrılan dikkatli hazırlığını da gözler önüne serdi.

KOCAELİ’DE FRANSA İLE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA OYNANACAK MAÇ ÖNCESİNDE HAYATINI...

KOCAELİ’DE FRANSA İLE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA OYNANACAK MAÇ ÖNCESİNDE HAYATINI KAYBEDEN EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER UNUTULMADI. MAÇ ÖNCESİNDE İKİ İSMİN FOTOĞRAFLARI KOCAELİ STADYUMU’NDAKİ SKORBOARDA YANSITILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de ilk 45: etkili ataklar ama gol çıkmadı
images

Beşiktaş, Valencia karşısında son topu çeviremedi: 96-94
images

Türkiye ile Fransa karşılaşmasında 15 dakika golsüz geçti
images

Kocaeli'de milli coşku: kırmızı beyaz ruh stadyumu sardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

Emet'te zorlu arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Feriköy'de genç öğrencinin ölümü adli incelemeye taşındı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı