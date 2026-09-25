Kocaeli'de tribünlerden dua: Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender anıldı

Kocaeli'de maç öncesi anma

Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen Fransa ile Türkiye A Milli Futbol Takımları karşılaşması öncesinde, hayatını kaybeden iki isim unutulmadı. Maç öncesi skorboarda yansıtılan fotoğraflar, sahadaki mücadeleden önce tribünlerde duygusal bir duraklama yarattı.

skorboarda yansıtılan anlar:

Karşılaşma öncesinde skorboardda gösterilen fotoğraflarda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar ile Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender yer aldı. Bu görseller, sahada oynanacak futbolun öncesinde anma ve saygı duruşu niteliğinde bir an oluşturdu.

tribünlerin tepkisi:

Karşılaşmayı izlemek için tribunleri dolduran binlerce futbolsever, isimlerin fotoğrafları gösterildiği sırada alkış ve bazı anlarda sessizlikle anma anına eşlik etti. Stadyumun farklı noktalarında duygu dolu görüntüler oluşurken, taraftarlar anmanın bir parçası oldu.

Fransa-Türkiye müsabakası öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı anma, hem sahada hem de tribünlerde maçın sportif yönünün dışında bir birlik ve saygı göstermesi olarak kayda geçti. Skorboarddaki görseller, organizasyonun anma için ayrılan dikkatli hazırlığını da gözler önüne serdi.

KOCAELİ’DE FRANSA İLE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA OYNANACAK MAÇ ÖNCESİNDE HAYATINI KAYBEDEN EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER UNUTULMADI. MAÇ ÖNCESİNDE İKİ İSMİN FOTOĞRAFLARI KOCAELİ STADYUMU’NDAKİ SKORBOARDA YANSITILDI.