Kocaeli'de yağış alarmı: 795 personel, 371 araç ve dronlarla önlem

Kriz merkezi ve koordinasyon

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı AFAD İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde AFAD Koordinasyon Merkezinde bir kriz masası oluşturuldu. Kent genelinde başlayan yağışların seyri ve gelen ihbarlar buradan anlık olarak takip ediliyor.

Seferberlik: personel ve araç dağılımı:

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Yol ve Bakım ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları koordineli şekilde çalışıyor. Günlük yaşamın ve ulaşımın aksamaması amacıyla toplam 795 personel, 371 araç ve 2 dron ile 24 saat esasına göre görev icra ediliyor.

Sahadaki müdahaleler ve risk önlemleri:

Kriz merkezine ulaşan su baskını, rögar ve mazgal tıkanıklıkları ile ağaç devrilmesi gibi ihbarlara sahadaki mobil ekipler hızla müdahale ediyor. Özellikle ana arterler, alt geçitler ve riskli bölgelerde su tahliye çalışmaları aralıksız sürdürülüyor; ekipler gelen bildirimleri önceliklendirerek müdahale planını uyguluyor.

Yetkililer, yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde Kocaeli genelinde şu an için hayatın olağan akışını ve trafiği durduracak seviyede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildiriyor. Ekiplerin yağış tehlikesi tamamen geçene kadar teyakkuz halinde bekleyeceği vurgulanıyor.

KOCAELİ'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI 795 PERSONEL VE 371 ARAÇLA TEYAKKUZA GEÇİLDİ.