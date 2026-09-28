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Kocaeli'de yağışa karşı teyakkuz: mazgallar temizlenip motopomplar çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir ekipleri yağış öncesi mazgalları ve V kanallarını temizledi; yağışta motopomplarla sular tahliye edilip ulaşım aksaması önleniyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocaeli'de yağışa karşı teyakkuz: mazgallar temizlenip motopomplar çalışıyor

Kocaeli'de sahada hazırlık ve müdahale:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSU, Park ve Bahçeler ile A Takımı ekipleri, özellikle ana arterlerde yer alan mazgal ve V kanallarında yoğun temizlik çalışması yürüttü. Izgaralarda biriken çamur, toprak, yaprak ve çeşitli atıklar temizlenerek yağmur suyunun daha hızlı tahliyesi hedeflendi.

motopomplarla anında tahliye çalışmaları:

Yağışın başlamasıyla birlikte ekipler, yollarda oluşan su birikintilerine motopomplarla müdahale ediyor. Biriken suların tahliyesi için kullanılan motopomplar, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahlarda ulaşımın aksamaması için aralıksız çalıştırılıyor. Ekipler sahada, ihtiyaç duyulan noktalara anında erişerek müdahaleyi sürdürüyor.

kritik noktalarda denetim ve koordinasyon:

Sahadaki ekipler yağış boyunca kritik noktaları düzenli olarak kontrol ediyor ve gerekli görüldüğünde hızlı müdahale sağlanıyor. Şu ana kadar kent genelinde yağış nedeniyle önemli olumsuzluk yaşanmadı, ekipler ise olası sorunlara karşı teyakkuz halinde görev yapmaya devam ediyor. Koordinasyon, temizleme ve pompalama çalışmalarıyla günlük yaşam ve ulaşımın etkilenmemesi amaçlanıyor.

Belediye ekipleri, yağışın devam ettiği sürece kontrolleri sürdürerek ihtiyaç anında müdahale etmeye hazır olduklarını bildirdi.

KOCAELİ’DE YAĞIŞ ÖNCESİ IZGARA VE KANALLAR TEMİZLENİRKEN, YAĞIŞLA BİRLİKTE OLUŞAN SU...

KOCAELİ’DE YAĞIŞ ÖNCESİ IZGARA VE KANALLAR TEMİZLENİRKEN, YAĞIŞLA BİRLİKTE OLUŞAN SU BİRİKİNTİLERİNE EKİPLER MOTOPOMPLARLA MÜDAHALE EDİYOR. EKİPLER, KENT GENELİNDE OLUMSUZLUKLARA KARŞI SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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