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Kocaeli'den her kademeye 650 milyon TL'lik eğitim desteği

Kocaeli Büyükşehir, 2026-2027 eğitim yılı için ilkokuldan doktora düzeyine kadar öğrencilere toplam 650 milyon TL ayırdı; başvurular 1-16 Ekim.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kocaeli'den her kademeye 650 milyon TL'lik eğitim desteği

Kocaeli Büyükşehir'in 2026-2027 eğitim destek paketi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik geniş çaplı bir destek programı başlattı. Toplam 650 milyon TL bütçe ayrılan program, ilkokuldan doktora düzeyine kadar farklı eğitim kademelerini kapsıyor. Başvurular 1 Ekim Perşembe günü başladı ve son başvuru tarihi 16 Ekim Cuma olarak belirlendi. Tüm başvuru ve bilgilendirmeler online olarak kocaelibursu.com adresinden yapılacak.

kademelere göre destek ve ödeme takvimi:

Program kapsamında ödenecek tutarlar eğitim kademesine göre değişiyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine toplam 10.000 TL destek verilecek; bu tutarın 5.000 TL'si Kasım ayında, kalan 5.000 TL ise Şubat ayında 41 Kart hesaplarına yatırılacak. Lise öğrencilerine, 9 ay boyunca aylık 2.000 TL ödemeyle toplam 18.000 TL destek sağlanacak. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ise 10 ay boyunca aylık 3.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL ödeme öngörülüyor. Yükseköğrenim desteğine başvuracaklarda başvuru tarihi itibarıyla 30 yaş sınırı bulunuyor.

başvuru koşulları ve kapsam:

Eğitim desteğine başvurabilecekler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler yer alıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler için ailenin Kocaeli'de ikamet etmesi ve öğrencinin örgün eğitim kapsamında devlet okulunda öğrenim görmesi şartı aranıyor. Özel okul öğrencileri yalnızca %100 burslu olmaları durumunda destekten yararlanabiliyor. Şehit ve gazi çocukları ise destek için herhangi bir şart aranmaksızın başvurabilecek.

Üniversite öğrencilerinin Kocaeli'de öğrenim görme zorunluluğu yok: aile ikameti Kocaeli'de bulunan öğrenciler, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki üniversitelerde eğitim alıyorlarsa da programa başvurabilecekler. Başvurular ve detaylı bilgi için adayların kocaelibursu.com adresini takip etmeleri gerekiyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ EĞİTİM...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ EĞİTİM DESTEĞİNE BAŞVURULAR BAŞLADI. İLKOKULDAN DOKTORAYA KADAR FARKLI EĞİTİM KADEMELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN DESTEK PROGRAMI İÇİN 650 MİLYON TL BÜTÇE AYRILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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