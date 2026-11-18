Kentsel Durum Raporu tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin geleceğini planlamak amacıyla yürüttüğü Kocaeli 2053 Vizyonu çalışmasında, kentin mevcut durumunu ortaya koyan Kentsel Durum Raporu analiz ve sentez aşamasının tamamlanmasıyla sonuçlandı. Çalışma, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kent Konut AŞ, Pamukkale Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle yürütüldü.

Yedi tema üzerinden kapsamlı değerlendirme:

Rapor, kentin yapısını yansıtmak üzere yedi ana tema altında derlendi: genel araştırma bulguları, doğal yapı, kültürel yapı, sosyal yapı ve yaşam kalitesi, işlevsel bağlantılar, mekansal yapı ve ekonomik yapı. Bu temalar, saha incelemeleri ve veri analizleriyle desteklenerek kentsel dinamiklerin ayrıntılı bir fotoğrafını sundu.

Arazi incelemeleri ve saha araştırmaları yürütülürken, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve özel sektörde görev yapan şehir plancılarının katılımıyla odak grup toplantıları gerçekleştirildi; bulgular bu katılımla yerel perspektiflerle zenginleştirildi.

Paydaş görüşleri ve halk memnuniyeti ölçümleri:

Kent sakinlerinin beklenti ve görüşlerini belirlemek amacıyla uygulanan "Kocaeli Yaşam Memnuniyeti Araştırması"'na 2 bin 50 kişi katıldı. Bu anket çalışması, rapordaki sosyal ve yaşam kalitesi değerlendirmelerine doğrudan temel oluşturdu.

Sektör temsilcilerinin katkısı da çalışmanın ayrılmaz parçası oldu. Sanayi alanına odaklanan çalıştay 29 Ocak 2025'te "Gelecek İçin Üretim" başlığıyla düzenlendi ve 110 kişi katıldı. Hizmetler sektörüne yönelik 24 Şubat 2025 tarihli "Yenilikçi Çözümler" çalıştayına ise 168 sektör temsilcisi ve uzman katılarak görüş ve önerilerini paylaştı. Ayrıca serbest plancılar ve belediyelerde görev yapan şehir plancıları toplantılarda analizleri değerlendirip çözüm önerileri sundu.

Rapor, sadece mevcut durum tespitinden ibaret kalmayıp, elde edilen nicel ve nitel verilerin kent planlama süreçlerine entegrasyonu amacıyla hazırlandı. Özellikle mekansal planlama çalışmaları ve Çevre Düzeni Planı sürecine veri desteği sağlaması hedefleniyor.

Çalışmanın bir sonraki aşamasında Kocaeli'nin 2053 hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için izlenecek stratejiler belirlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, akademisyenler, uzmanlar, sektör temsilcileri ve kent sakinlerinin katılımıyla yürütülen katılımcı süreçle vizyon çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KENTİN GELECEĞİNE YÖNELİK HAZIRLADIĞI "KOCAELİ 2053 VİZYONU" ÇALIŞMASI KAPSAMINDA, KENTİN MEVCUT DURUMUNU YEDİ TEMA ALTINDA ELE ALAN KENTSEL DURUM RAPORU TAMAMLANDI.