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Kocaelispor Beşiktaş sınavına odaklandı: hedef taraftarı mutlu etmek

Kocaelispor, 11 Ekim Pazar'daki Beşiktaş maçına Körfez Brunga Tesisleri'nde çalışarak hazırlanıyor; Emir Ortakaya 6 maçta 12 puandan memnun olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor Beşiktaş sınavına odaklandı: hedef taraftarı mutlu etmek

Antrenman notları:

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ortakaya'nın değerlendirmesi:

Emir Ortakaya antrenman öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: Hem takımımız hakkında hem de kendi bireysel performansım hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İyi bir performans sergilediğime inanıyorum. Lige iyi bir başlangıç yaptık. 6 maçın 4’ünü kazandık, 12 puanımız var. Umarım böyle devam eder. Hem takımım adına hem benim için çok güzel bir sene olur ve taraftarlarımızı çok mutlu ederiz

Ortaya çıkan tablo, Kocaelispor'un sezona güçlü başladığını gösteriyor; 6 maçta 4 galibiyet ve 12 puan takımın moralini yükseltiyor. Beşiktaş deplasmanında alınacak olumlu bir sonuç, takımın iddiasını pekiştirebilir ve taraftar beklentilerini karşılamada belirleyici olacaktır.

EMİR ORTAKAYA

EMİR ORTAKAYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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