maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çorum Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Kocaelispor, Daniel Agyei'nin 16. dakikadaki penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşma boyunca iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirse de gole dönüşen tek pozisyon penaltıdan gelen karar oldu.

Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip daha çok risk alarak Kocaelispor kalesine yüklenmeye çalıştı; 53. ve 55. dakikalarda önemli şut denemeleri geldi, 69. dakikada ise Susoho ile tehlikeli bir kafa vuruşu yaşandı ancak bunlar golle sonuçlanmadı.

kilit anlar:

16. dakika: Daniel Agyei penaltıdan fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

53. dakika: Göktan Gürpüz'ün ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere gitti.

55. dakika: Ylber Ramadani'nin ceza sahası dışından gelişine şutu az farkla dışarı çıktı.

69. dakika: Susoho'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

kadrolar ve önemli notlar:

Stat: Çorum Şehir. Hakem triosu: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut.

Çorum FK ilk 11: Marcos Felipe, Alexandre Panetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı (Arda Şengül dk. 70), Andrei Borza (Youssoufa Moukoko dk. 46), Cengiz Ünder (Fredy dk. 37), Ylber Ramadani, Ermin Mahmic (Göktan Gürpüz dk. 46), Mohammed Diomande (Mame Thiam dk. 86), Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez. Yedekler: Markus Karlsbakk, Erhan Erentürk, Hüseyin Bulut, Atakan Akkaynak, Ahmed Ildız. Teknik direktör: Burak Yılmaz.

Kocaelispor ilk 11: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Matej Maglica, Anfernee Dijksteel, Rigoberto Rivas (Muharrem Cihan dk. 77), Tayfur Bingöl (Tobias Gulliksen dk. 77), Berkan Kutlu, Mahamadou Susoho, Gonçalo Sousa, Makana Baku (Emir Ortakaya dk. 64), Daniel Agyei (Metehan Altunbaş dk. 35). Yedekler: Banhie Zoukrou, Bruno Petkovic, Onurcan Piri, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Florian Aye. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Maçtaki resmi istatistikler arasında gol: Daniel Agyei (dk. 16 pen.) ve sarı kartlar yer alıyor. Sarı kart görenler: Mohammed Diomande, Çağlar Söyüncü (Çorum FK); Gonçalo Sousa, Muharrem Cihan, Mahamadou Susoho (Kocaelispor).

Sonuç olarak Kocaelispor deplasmandan üç puanla dönerken, Çorum FK savunma organizerliğini koruyup pozisyonlar üretti fakat eşitliği sağlayacak vuruşları değerlendiremedi.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA ÇORUM FK, SAHASINDA KOCAELİSPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU.