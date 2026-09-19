Kocaelispor dönüşünü tamamladı: Gaziantep FK'ya geçit yok

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, Kocaeli Stadı'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 56. dakikada Berkan Kutlu ve 76. dakikada Daniel Agyei kaydetti. Maç boyunca Kocaelispor oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu ve rakibine pozisyon şansı sınırladı.

Kilit anlar:

56. dakikada ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Berkan Kutlu'da topu kaleci Kacper Tobiasz kontrol etmek isterken elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu, 1-0. 58. dakikada Kozlowski'nin soldan ortasında arka direkte Deian Sorescu'nun şutu kaleci Serhat Öztaşdelen'in ayağına çarparak taca gitti. 67. dakikada Gonçalo Sousa ceza yayından şut denedi ancak top az farkla auta çıktı. 76. dakikada Berkan Kutlu'nun savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Daniel Agyei, iki savunmacı arasından şutunu gönderip skoru 2-0'a taşıdı.

Kadrolar ve oyuna müdahaleler:

Stat: Kocaeli. Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar. Kocaelispor sahaya Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Massadio Haidara (Muharrem Cinan dk. 24), Mahamadou Susoho (Tayfur Bingöl dk. 87), Cafumana Show, Berkan Kutlu, Gonçalo Sousa (Mustafa Ege Bilim dk. 87), Metehan Altunbaş (Makana Baku dk. 74), Florian Aye (Daniel Agyei dk. 74) on biriyle çıktı. Teknik direktör: Selçuk İnan.

Gaziantep FK'da ilk 11'de Kacper Tobiasz, Arda Kızıldağ, Leo Abena, Luis Perez Maqueda (Misjonne Hansen dk. 60), Kerim Çalhanoğlu, Ulrich Meleke (Trivante Stewart dk. 79), Deian Sorescu, Victor Gidado (Drissa Camara dk. 60), Alexandru Maxim (Juninho Bacuna dk. 70), Kozlowski, Halil İbrahim Dervişoğlu (Serdar Dursun dk. 70) yer aldı. Teknik direktör: Orhan Ak.

Golleri Kocaelispor adına Berkan Kutlu (dk. 56) ve Daniel Agyei (dk. 76) kaydetti. Maçta sarı kart görenler arasında Gonçalo Sousa (Kocaelispor) ile Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kozlowski (Gaziantep FK) bulunuyor.

Maçın genelinde Kocaelispor'un organizasyonu ve hızlı hücum tercihleri öne çıktı; Gaziantep FK ise özellikle oyun kurmakta zorlandı ve kaleci Tobiasz'un 56. dakikadaki hatası sonuca doğrudan etki etti. Değişiklikler ve maç içi müdahaleler sonucu belirleyici olurken Kocaelispor evinde üç puanı alarak haftayı galibiyetle kapattı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA GAZİANTEP FK’YI 2-0 MAĞLUP ETTİ.