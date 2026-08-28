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Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor

Kocaelispor, 28 yaşındaki Florian Aye ile 2 yıllık sözleşme yaptı. Servette'e sabit ücret ödenmeyecek; şartlarla 200 bin Euro ve %10 satış payı var.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor

transfer özeti:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İsviçre temsilcisi Servette FCten 28 yaşındaki Fransız forvet Florian Ayeyi kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı takım oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve hücum hattına takviye yaptı.

anlaşmanın maddeleri:

Kulüpler arasındaki anlaşma kapsamında Servette FC'ye ilk aşamada sabit bir transfer bedeli ödenmeyecek. Ancak sözleşmede şartların gerçekleşmesi halinde azami 200 bin Euro ödeme yapılabileceği yer alıyor. Ayrıca Aye ileride başka bir kulübe transfer olursa, elde edilecek transfer bedelinin %10'u Servette FC'ye verilecek.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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