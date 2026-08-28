Kocaelispor forvet hattını Florian Aye ile yeniden şekillendiriyor

transfer özeti:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, İsviçre temsilcisi Servette FCten 28 yaşındaki Fransız forvet Florian Ayeyi kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı takım oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve hücum hattına takviye yaptı.

anlaşmanın maddeleri:

Kulüpler arasındaki anlaşma kapsamında Servette FC'ye ilk aşamada sabit bir transfer bedeli ödenmeyecek. Ancak sözleşmede şartların gerçekleşmesi halinde azami 200 bin Euro ödeme yapılabileceği yer alıyor. Ayrıca Aye ileride başka bir kulübe transfer olursa, elde edilecek transfer bedelinin %10'u Servette FC'ye verilecek.