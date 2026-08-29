Kocaelispor rakibin 10 kişi kalmasıyla deplasmanda kritik galibiyete uzandı

Kocaelispor'dan deplasmanda anlamlı galibiyet

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Selçuk İnan, alınan sonucun takım için önemine dikkat çekti.

maçın akışı:

Karşılaşma, iki ekip arasında dengeli bir mücadeleyle başladı. Kocaelispor'un daha net pozisyonları olduğu anlar olsa da, oyun kendilerine doğru giderken kendi kalesinde yediği golle geriye düştü. Bu durum kısa süreli moral düşüklüğüne yol açsa da ekip oyuna tutunmayı başardı.

İkinci yarıda rakibin 10 kişi kalmasının ardından inisiyatif tamamen Kocaelispor'a geçti; takım atak sürekliliğini artırdı, daha etkili hücum organizasyonları geliştirdi ve sahadan iki golle galip ayrıldı.

selçuk inan'ın değerlendirmesi:

Çok önemli bir galibiyet. Üst düzey bir mücadele, üst düzey bir efor, hak edilmiş bir galibiyet. Bu yüzden de oyuncularımı kutluyorum.

İnan, Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu, buranın zor bir deplasman ve bir futbol şehri olduğunu belirtti. Maçın birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladığını, kendi kalelerine gelen golün olası temposunu düşürdüğünü ancak oyuncuların geri dönüp pozisyonlar üretmeye devam ettiğini anlattı.

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun kendilerine döndüğünü, atak sürekliliği ve geliştirilen pozisyonlar sayesinde iki güzel golle maçı kazanmayı bildiklerini söyleyen Selçuk İnan, elde edilen üç puanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN