Kocaelispor'da beklenen ilgi düşüşü: tribünde 10 bin 983 biletli seyirci

Kocaelispor evinde beklenen taraftar ilgisini göremedi:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Kocaelispor - Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden 10 bin 983 biletli seyirci takip etti. Körfez ekibi uzun süredir maçlarını ortalama 20 bin taraftara oynuyor; bu maçta görülen katılım, kulübün alışagelmiş destek seviyesinin altında kaldı.

maçta seyirci sayısı ve kulübün ortalaması:

Kaydedilen 10 bin 983 rakamı, Kocaelispor'un normalde yakaladığı seyirci sayısının belirgin şekilde altında bulunuyor. Bu fark, stadyodaki atmosfer ve takıma sağlanan destek açısından somut bir etki yarattı.

katılımın olası nedenleri:

İlgi eksikliğinin nedenleri arasında, maç saatinin bir sanayi kenti olan bölgede işçi vardiyalarına denk gelmesi öne çıktı. Yerel gözlemler, bu zamanlamanın maç öncesi stadyuma girişleri ve genel doluluk oranını olumsuz etkilediğini gösteriyor.

Kocaelispor yönetimi ve kulüp yetkilileri, ilerleyen haftalarda seyirci sayısını artırmak için maç saatleri, iletişim ve taraftar etkinlikleri gibi konuları değerlendirebilir. Tribün desteğinin azalması, hem takım performansı hem de gelirler açısından takip edilmesi gereken bir gösterge oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA KOCAELİSPOR'UN, GAZİANTEP FK'YI AĞIRLADIĞI KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE 10 BİN 983 BİLETLİ SEYİRCİ İZLEDİ. KÖRFEZ EKİBİ UZUN SÜRE SONRA BEKLENENDEN AZ TARAFTARA OYNADI.