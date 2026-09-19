Kocaelispor'da maç sonrası jest: Selçuk İnan Berkan Kutlu'yu alnından öptü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor 2-0 kazandı

Kocaelispor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında takımın 10 numarası Berkan Kutlu, skoru 1-0'a taşıyan golü kaydetti.

goller ve maçın kırılma anları:

Berkan Kutlu'nun golü, ev sahibi ekibi öne geçirirken maçın ilerleyen dakikalarında sonradan oyuna giren Daniel Agyei ikinci golü atarak mücadeleyi 2-0 ile tamamladı.

tebrik ve takım içi görüntüler:

Müsabaka sonrası teknik direktör Selçuk İnan, golün sahibi Berkan Kutlu'yu alnından öperek tebrik etti. Bu gol, Berkan Kutlu'nun bu sezon kaydettiği ikinci gol oldu.

KOCAELİSPOR’UN GAZİANTEP FK’YI 2-0 MAĞLUP ETTİ. MAÇIN GOL PERDESİNİ AÇAN BERKAN KUTLU’YU TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN ALNINDAN ÖPEREK TEBRİK ETTİ