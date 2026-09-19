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Kocaelispor'da maç sonrası jest: Selçuk İnan Berkan Kutlu'yu alnından öptü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti; Berkan Kutlu'nun golü ve Selçuk İnan'ın tebriki gündem oldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor'da maç sonrası jest: Selçuk İnan Berkan Kutlu'yu alnından öptü

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor 2-0 kazandı

Kocaelispor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında takımın 10 numarası Berkan Kutlu, skoru 1-0'a taşıyan golü kaydetti.

goller ve maçın kırılma anları:

Berkan Kutlu'nun golü, ev sahibi ekibi öne geçirirken maçın ilerleyen dakikalarında sonradan oyuna giren Daniel Agyei ikinci golü atarak mücadeleyi 2-0 ile tamamladı.

tebrik ve takım içi görüntüler:

Müsabaka sonrası teknik direktör Selçuk İnan, golün sahibi Berkan Kutlu'yu alnından öperek tebrik etti. Bu gol, Berkan Kutlu'nun bu sezon kaydettiği ikinci gol oldu.

KOCAELİSPOR’UN GAZİANTEP FK’YI 2-0 MAĞLUP ETTİ. MAÇIN GOL PERDESİNİ AÇAN BERKAN KUTLU’YU TEKNİK...

KOCAELİSPOR’UN GAZİANTEP FK’YI 2-0 MAĞLUP ETTİ. MAÇIN GOL PERDESİNİ AÇAN BERKAN KUTLU’YU TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN ALNINDAN ÖPEREK TEBRİK ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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