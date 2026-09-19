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Kocaelispor'da Selçuk İnan: cesaret ve disiplinle alınan değerli galibiyet

Selçuk İnan, Gaziantep FK karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti 'hak edilmiş ve çok önemli' olarak nitelendirdi; devre arası taktik ve mental değişikliğe vurgu yaptı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:29

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaelispor'da Selçuk İnan: cesaret ve disiplinle alınan değerli galibiyet

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Selçuk İnan, sonucun önemine ve maç içindeki dönüşe dikkat çekti.

İnan, maçın zorlu koşullarına işaret ederek milli ara öncesi olduğunu, beklenmeyen eksikler ve sakatlıklar yaşandığını, ayrıca seyircinin de az desteğinin maçın güçlüğünü artırdığını söyledi.

ilk yarıdaki çekingenlik ve devre arası müdahale:

Teknik adam ilk yarı için iki takımın da çekimser başladığını belirtti. Defansif duruşun ağır bastığını söyleyen İnan, devre arasında oyuncularından daha cesaretli, önde ve özgüvenli oynamalarını istediğini aktardı. İkinci yarıda beklenen sertlik ve presin geldiğini, bunun da galibiyete doğrudan yansıdığını ifade etti: 'İkinci yarıdaki oyunla çok önemli ve hak edilmiş galibiyet oldu.'

İnan, baskı hızını maç boyunca diğer karşılaşmalara göre değiştirdiklerini, özellikle Sorescu'nun arkasında sürekli adam bulundurduklarını ve rakibin soldan oyunu kurup sağ tarafta bitirdiği ataklara karşı hazırlıklı olduklarını anlattı.

rakip analizleri, bağlantılar ve genç oyuncular:

Gaziantep FK'nın oyun hüviyetini ve bazı eski oyuncularını iyi tanıdıklarını vurgulayan İnan, 'Maxim - Kozi bağlantısı çok önemliydi. Merkeze Halil ile oynanacak paslar çok önemliydi' diyerek rakipteki kilit isimlere karşı özel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hafta boyunca bu bağlantılara dikkat çekildiğini belirtti.

Genç oyuncuların performansına değinen İnan, oyuncularını mücadeleleri ve sahadaki istekleri için tebrik etti. Mental olarak takımın ve algının son dönemde takıma olumlu yansıdığını, bunun da sonuçlara katkı sunduğunu kaydetti.

Berkan'ın milli takıma çağrılmamasına üzüldüğünü ancak seçimlere saygı duyduklarını söyleyen İnan, Serhat'ın genç milli takıma davet edilmesini olumlu buldu: 'Serhat da milli takıma çağrıldı. Çok önemli bizim için. Hak etti.' şeklinde konuştu.

Konuşmasını takımın mücadelesini överek tamamlayan İnan, anne ve babalara çocuklarını maçlara getirme çağrısında bulundu ve gençlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

SELÇUK İNAN&#039;IN AÇIKLAMALARI

SELÇUK İNAN'IN AÇIKLAMALARI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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