Kocaelispor'un 1979-1980 efsanı fuarda anılarını imzaladı

Kocaelispor'un 1979-1980 sezonundaki şampiyon kadrosunda yer alan ve 'Tarkan Kamil' lakabıyla tanınan Kamil Öztezer, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda geçmişine dair özel bir anla karşılaştı. Fuara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Romanların ve Hatıratların İzinde' temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında açılan Kocaelispor standını ziyaret ederek taraftarlarla buluştu.

kareyle yüzleşme:

Standda sergilenen materyaller arasında yer alan 46 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı görünce büyük bir sürpriz yaşayan Öztezer, fotoğrafı görür görmez duygulandı. Eski kareyi yakından inceleyen efsane isim, fotoğrafın önünde durup anı defterine imzasını attı ve o günlere kısa bir yolculuk yaptı.

imzanın anlamı:

İmza anı, Kocaelispor'un 1979-1980 şampiyonluğuna ait hatırayı yeniden canlandırdı. Öztezer'in fotoğrafı imzalaması, hem kulüp hem de fuar ziyaretçileri için duygusal bir an oluşturdu; eski başarıların hafızalarda canlı tutulmasına katkı sağladı.

KOCAELİSPOR'UN 1979-1980 SEZONUNDAKİ ŞAMPİYON KADROSUNDA YER ALAN VE "TARKAN KAMİL" LAKABIYLA TANINAN KAMİL ÖZTEZER, 16. ULUSLARARASI KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFIYLA KARŞILAŞTI.