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Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen: talihsiz gol bizi üzdü, daha çok çalışacağım

Serhat Öztaşdelen, Galatasaray karşısında yenilgiyi talihsiz golle değerlendirdi; camiaya layık olmak ve taraftarı gururlandırmak için daha çok çalışacağını söyledi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen: talihsiz gol bizi üzdü, daha çok çalışacağım

Kocaelispor 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Karşılaşma sonrası genç kaleci Serhat Öztaşdelen performans ve yaşanan kritik anlar hakkında açıklamalarda bulundu.

serhat'ın değerlendirmesi:

Öztaşdelen, takım arkadaşlarını tebrik ederek taraftara teşekkür etti ve desteklerinin maç boyunca kendilerini taşıdığını söyledi. Maçın genelinde takımın oyunu kontrol ettiğini, rakibe sınırlı pozisyon verdiğini belirten kaleci, golü "Çok talihsiz bir gol oldu" şeklinde nitelendirdi. Ayrıca, "Bu camiaya ve armaya layık olmak için daha çok çalışacağım, bundan herkes emin olabilir." diye konuştu ve taraftarları gururlandırma hedefini vurguladı.

iptal edilen pozisyon ve hakem çağrısı:

Maçın 13. dakikasında iptal edilen gol pozisyonuna dair değerlendirmesinde de konuşan Serhat, pozisyonun devamında bir hamle yaptığını, topun eline temas ettiğini ifade etti. Bu durumu takım hocası Atilla Hoca'ya bildirdiğini belirten Öztaşdelen, "Hocam, elle temas var, kontrol edin" dediğini ve bu nedenle içinin rahat olduğunu söyledi.

Genç kaleci, mağlubiyete rağmen hem takım hem de taraftar beklentisinin farkında olduğunu ekleyerek, yeşil-siyahlı camiaya layık olmak için kişisel performansını artıracağını sözlerine ekledi.

Kocaelispor’un kalecisi Serhat Öztaşdelen, yeşil-siyahlı camiaya layık olmak için daha çok...

Kocaelispor’un kalecisi Serhat Öztaşdelen, yeşil-siyahlı camiaya layık olmak için daha çok çalışacağını söyledi. Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle ilgili de konuşan Öztaşdelen, "Çok talihsiz bir gol oldu" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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