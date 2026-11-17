EKODOSD üyeleri Koçak Kanyonu'nda buluştu

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Aydın'ın doğal değerlerinden Koçak Kanyonunda geleneksel doğa etkinliğini gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 yıldır her Kasım ayında düzenlenen ziyaretlerde dernek, bölgenin hem doğal hem de kültürel mirasının korunması gerektiğini vurguladı.

Doğal özellikler yerinde incelendi:

Etkinlikte, profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu eşliğinde kanyonun doğal kaynakları tanıtıldı. Katılımcılar Koçak Çayı etrafındaki yaşam alanlarını, sarp yamaçları, kaya mağaralarını ve Akdeniz tipi bitki örtüsünü yerinde gözlemledi. Bölgedeki bitki çeşitliliği arasında meşe, menengiç, defne, delice, kestane, ceviz ve sandal ağaçları ile çeşitli aromatik bitkiler öne çıktı.

Kestane üretimi ve yerel ekonomi:

Etkinlik kapsamında kanyon çevresinin Aydın'ın önemli kestane üretim merkezlerinden biri olduğu da görülerek üretim süreci yerinde izlendi. Kuyulardan çıkarılan kestanelerin işlenme aşamaları ve satış hazırlığı hakkında bilgi alındı; üreticilerin közde pişirerek ikram ettikleri kestaneler katılımcıların beğenisini kazandı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü etkinliğin amaçlarını özetleyerek bölgenin yalnızca doğal güzellikleriyle değil biyolojik çeşitliliği, tarımsal üretimi ve geleneksel köy yaşamıyla da önemli bir miras olduğuna dikkat çekti. Sürücü, doğanın korunmasıyla yöre halkının da kazanç sağlayacağı bir model yaratılmasının hedeflendiğini belirtti ve etkinliklerin bu farkındalığı artırmayı amaçladığını vurguladı.

Başkan Sürücü, koçak kanyonunun korunması için alanın özelliklerine uygun bir koruma statüsü belirlenmesi gerektiğini, bu süreçte bilimsel çalışmalar yürütülmesi ve yöre halkının görüşlerinin alınmasının önemini dile getirdi. Sürücü, sürdürülebilir ekoturizm uygulamalarının desteklenmesi gerektiğini belirterek ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

Koçak Kanyonunun gelecek kuşaklara ulaşacak bir miras olarak korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, hem doğanın hem yöre insanının kazanacağı dengeli bir koruma planı talep edildi ve yetkililerden hızlı adım atılması istendi.

AYDIN’IN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN KOÇAK KANYONU’NDA GELENEKSEL ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİREN EKODOSD ÜYELERİ, BÖLGENİN DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI İÇİN YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU.