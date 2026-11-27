Koçak mahallesine doğal gaz ve altyapı planı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Koçak Mahallesi sakinleriyle gerçekleşen buluşmada mahallenin 2027 yılının ortalarında doğal gaza kavuşacağını duyurdu. Toplantıda vatandaşların talep ve beklentileri dinlendi, sürecin sonraki aşamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Çalışma takvimi ve öncelikler:

Başkan Karagöl, doğal gaz altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte mahallede kazı faaliyetlerinin olacağını belirtti. Karagöl, "2027'de Allah'tan bir şey olmazsa mahallemize doğal gaz gelecek. Doğal gaz geldiğinde kazılar olacak" sözleriyle zamanlamaya ilişkin beklentiyi aktardı.

Doğal gaz yatırımı nedeniyle mevcut yol ve altyapı işlerinin bekletildiğini ifade eden Karagöl, gaz döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol, altyapı ve çevre düzenlemelerinin aşamalı olarak gerçekleştirileceğini vurguladı.

Mahalle sakinlerinin beklentileri:

Toplantıda öne çıkan talepler arasında altyapının sağlamlaştırılması ve kazıların ardından yolların en kısa sürede onarılması yer aldı. Belediye yetkilileri, çalışmaların koordineli yürütüleceğini ve yatırımın mahalle yaşamına olumlu katkı sağlayacağını bildirdi.

Karagöl, mahalleye ilişkin planların doğrudan doğal gaz takvimiyle ilişkili olduğunu yineleyerek, "Bizim bugüne kadar altyapıyla, yolla ilgili beklememizin en büyük sebebi doğal gaz. Doğal gaz ile beraber diğer çalışmaları da peyderpey yapacağız" dedi ve sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğinin sözünü verdi.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL KARAGÖL, “BUGÜNE KADAR ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARINI BEKLETMEMİZİN EN BÜYÜK SEBEBİ DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARIYDI. DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE DİĞER ÇALIŞMALARI DA PEYDERPEY YAPACAĞIZ.” DEDİ.