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Kocaman sahada: Kartepe’de zarar tespiti ve müdahale sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sağanak sonrası bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarını yerinde denetledi; ekipler teyakkuzda.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kocaman sahada: Kartepe’de zarar tespiti ve müdahale sürüyor

Kartepe'de inceleme ve çalışmalar

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe’de etkili olan sağanak yağışın ardından ilçe genelinde yürütülen müdahale çalışmalarını yerinde inceledi. Belediyenin ekipleri, yağışın ilk anından itibaren saha kontrollerini artırdı ve gelen ihbarlara göre yönlendirme yaparak müdahaleye başladı.

Sağanak sonrası müdahale:

İhbarlar doğrultusunda acil müdahale gerektiren noktalara iş makineleri ve personel sevk edildi. Ekipler, su tahliye ve temizlik çalışmalarına öncelik vererek dere yatakları, cadde ve sokaklardaki tıkanıklıkları açtı. Belediyeye ulaşan talepler anında değerlendirilerek koordineli çalışma yürütüldü.

Saha denetimleri ve koordinasyon:

Başkan Kocaman, olumsuzluk yaşanan mahalleleri ziyaret ederek sahadaki ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kartepe’mizde etkili olan yoğun yağışın ardından ekiplerimizle birlikte sahadayız. Yağıştan etkilenen noktaları tek tek kontrol ediyor, gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Yağışın etkileri tamamen ortadan kalkana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

Belediye yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, ilçe genelinde ihbarlara karşı teyakkuz halinde bekleyen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Hasar tespit ve temizlik çalışmaları eş zamanlı yürütülerek ihtiyaç duyulan bölgelere destek sağlanıyor.

KARTEPE&#039;DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, OLUMSUZLUK...

KARTEPE'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, OLUMSUZLUK YAŞANAN BÖLGELERDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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