Kocaöz'de trafik dedektifleri yetişiyor

Kocaöz beldesinde trafik dedektifleri projesi

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesindeki bir okulda, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında kapsamlı bir trafik eğitimi verildi. Etkinlik, geleceğin sürücüleri ve yayaları olan çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmayı hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Programda günlük yaşamda hayat kurtaran temel kurallar üzerinde duruldu. Öğrencilere güvenli yaya davranışları, trafik işaret ve lambalarının anlamları ile emniyet kemeri kullanımının önemi detaylı ve anlaşılır biçimde anlatıldı. Anlatılan konular uygulamalı örneklerle pekiştirildi.

Uygulama ve geri dönüşler:

Bilgilendirme faaliyetleri interaktif yöntemlerle yürütüldü; öğrenciler hem eğlenerek öğrendi hem de trafikte sorumluluk bilinci kazandı. Katılımcılar, küçük yaşta edinilen bilgilerin uzun vadede güvenli davranışlara dönüşeceğini deneyimledi.

Yetkililer, çocukların erken yaşta trafik kurallarını öğrenerek bilinçli bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan bu tür eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti ve projenin devam edeceğini vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇOBANLAR İLÇESİNE BAĞLI KOCAÖZ BELDESİNDEKİ BİR OKULDA, "TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ" KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KAPSAMLI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.