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Kocapınar civarında takla atan hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı

Erciş'in Kocapınar Mahallesi civarında 06 AN 5005 plakalı hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocapınar civarında takla atan hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi civarında 06 AN 5005 plakalı hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 6 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri ile birlikte Erciş İtfaiye Grup Amirliği sevk edildi. Ekipler kaza mahalinde güvenlik önlemi alarak müdahale gerçekleştirdi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturmanın sürdürülüğü bildirildi.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE KAPALI KAPASA KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE KAPALI KAPASA KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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