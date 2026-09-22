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Koçarlı başkanı kahvehanelerde Şenköy'ün sesini dinledi

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Şenköy mahalle kahvehanelerinde vatandaşlarla buluştu; istek ve talepler dinlenip muhtar ve meclis üyesine eşlik edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Koçarlı başkanı kahvehanelerde Şenköy'ün sesini dinledi

Koçarlı'da mahalle buluşması

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Şenköy Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Arıcı'ya Şenköy Mahalle Muhtarı Levent Tosun ve Meclis Üyesi Mutlu Tosun eşlik etti.

Ziyaretin ayrıntıları:

Mahalledeki kahvehaneleri dolaşan ekip, vatandaşlarla sohbet ederek istek ve talepleri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada, Şenköy'ün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Arıcı'nın değerlendirmesi:

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Arıcı, mahalle sakinlerine misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ederek "Şenköy Mahallemizde Muhtarımız Levent Tosun ve Meclis Üyemiz Mutlu Tosun ile birlikte kahvehanelerimizi ziyaret ederek Şenköy halkımızla sohbet ettik, istek ve taleplerini dinledik" dedi.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, ŞENKÖY MAHALLESİ’NDE KAHVEHANELERİ ZİYARET EDEREK MAHALLE...

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, ŞENKÖY MAHALLESİ’NDE KAHVEHANELERİ ZİYARET EDEREK MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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