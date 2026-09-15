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Koçarlı ile Aydın arasındaki minibüs seferlerinde kapsamlı saat güncellemesi

Koçarlı Birlik Kooperatifi 14 Eylül 2026'den itibaren Koçarlı–Aydın minibüslerinde hafta içi, hafta sonu ve gece sefer saatlerini güncelledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:10

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Koçarlı ile Aydın arasındaki minibüs seferlerinde kapsamlı saat güncellemesi

Koçarlı Birlik'ten 14 Eylül 2026 itibarıyla yeni sefer düzenlemesi

Koçarlı Birlik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından yapılan duyuruya göre, Koçarlı ile Aydın şehir merkezi arasında hizmet veren minibüslerin sefer saatlerinde 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren değişikliğe gidildi.

Hafta içi ve hafta sonu düzenlemesi:

Yeni tarifeye göre hafta içi Koçarlı'dan sabah seferleri 06.30, 07.00 ve 07.25 olarak belirlendi. Aydın'dan sabah hareket saatleri ise 07.10, 07.30, 07.50 ve 08.10 olarak güncellendi. Hafta sonu programında da farklılıklar yapılarak Koçarlı'dan seferler 06.30, 07.00 ve 07.30; Aydın'dan hareketler ise 07.10, 07.45 ve 08.20 şeklinde düzenlendi.

Gece seferleri ve son sefer saatleri:

Duyuruda ayrıca günlük son sefer saatleri ile gece seferlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yapılan düzenlemeye göre Koçarlı'dan son sefer 18.45'te, Aydın'dan son sefer ise 20.30'da gerçekleştirilecek. Gece seferleri kapsamında karşılıklı hareketler Koçarlı'dan 19.20, 20.00, 21.15 ve 22.30, Aydın'dan ise 21.15, 22.00, 22.45 ve 23.30 saatlerinde yapılacak.

Kooperatif açıklamasında, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için yeni saatlere dikkat etmeleri istendi. Yolcuların güncel tarifeye göre plan yapmaları ve sefer saatlerinden önce terminal ya da araç sürücülerinden kontrol etmeleri önerildi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN&#039;IN KOÇARLI İLÇESİNDE KOÇARLI BİRLİK MİNİBÜS SAATLERİ EYLÜL AYINDAN İTİBAREN...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE KOÇARLI BİRLİK MİNİBÜS SAATLERİ EYLÜL AYINDAN İTİBAREN GÜNCELLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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