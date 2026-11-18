Koordinasyon ve katılımcılar:

S.S. Cincin Çakmar Zeytinköy Boydere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, Türk-Alman Kooperatifleri Birliği (DGRV) iş birliğiyle yürütülen Kadınları ve Gençleri Güçlendirme (KAGEG) Projesi kapsamındaki eğitim programı, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde süt üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi de katılarak üreticilerle saha uygulamaları ve işletme yönetimi konularında bilgi paylaştı. Eğitim, bölge üreticilerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçladı.

Eğitimin odak noktaları:

Eğitim oturumlarında öncelikli olarak hayvancılıkta verimlilik ve sürdürülebilir üretim yaklaşımları ele alındı. Teknik ekip, yem planlaması, hayvan bakımı, sağlık izleme ve üretim kayıt tutmanın işleyişe katkılarını katılımcılara aktardı. Ayrıca verim artışıyla birlikte maliyet etkinliğine vurgu yapıldı.

Katılımcılara, günlük işletme kararlarında uygulanabilir pratik bilgiler verilerek saha şartlarına uygun örnek uygulamalar paylaşıldı. Amaç, bilgilerin doğrudan çiftlik düzeyinde uygulanabilir olmasını sağlamaktı.

Üretici eğitimi ve beklentiler:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Birimi tarafından da hayvancılık alanında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgilendirme yapıldı ve üreticilerin bu projelere katılımının önemi vurgulandı. Programın, üreticilerin teknik kapasitesini güçlendirerek sürdürülebilir üretimi desteklemesi bekleniyor.

Eğitim ve iş birliklerinin uzun vadede bölge üreticilerinin verimliliğini artırması ve kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Katılımcıların deneyim paylaşımı ve kurumlarla kurulan temasların, yerel hayvancılık uygulamalarını geliştirecek somut adımlara dönüşmesi amaçlanıyor.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE SÜT ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMINDA, HAYVANCILIKTA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM KONULARI ELE ALINDI.