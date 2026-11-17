turnuva özeti

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Koçarlı'da düzenlenen masa tenisi turnuvası, ilçedeki öğretmen ve eğitim camiasını bir araya getirdi. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılar hem rekabet hem de dostluk içinde maçlara çıktı; gün boyunca heyecan ve centilmenlik ön plandaydı.

işte dereceye girenler:

Müsabakalar sonunda birinciliği Mustafa Serhat Kara elde etti. İkinciliği Ersin Keleş, üçüncülüğü Osman Kablan, dördüncülüğü ise Mehmet Aydın aldı. Katılımcılar arasındaki yakın skorlar, turnuvanın çekişmeli geçtiğini gösterdi.

etkinliğin mesajı ve kapanış:

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, turnuvada dereceye girenleri tebrik ederek organizasyona katkı sunan ve katılan herkese teşekkür etti. Etkinlik, 24 Kasım'ın anlamını pekiştirmeye ve öğretmenler arasındaki bağları güçlendirmeye hizmet etti.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN MASA TENİSİ TURNUVASINDA MUSTAFA SERHAT KARA BİRİNCİ OLDU.