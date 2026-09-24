Koçarlı'nın üç mahallesine doğalgaz müjdesi

Koçarlı'da doğalgaz çalışmaları hız kazanıyor

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçeye bağlı Büyükdere, Sobuca ve Şahinciler mahallelerinin en kısa sürede doğalgaza kavuşacağını duyurdu. Arıcı, doğalgaz dağıtım firmasının Aydın İl Müdürü Ali Güngör'ü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ziyaret ve görüşmeler:

Gerçekleştirilen ziyarette taraflar, mahallelerde yapılacak altyapı ve dağıtım işlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Arıcı, sosyal medya paylaşımında sürecin devam ettiğini belirterek "Büyükdere, Sobuca ve Şahinciler Mahallesi’ne müjde. Doğalgaz dağıtım firmasının Aydın İl Müdürü Ali Güngör’ü ziyaret ettik. Mahallelerimizde yapılacak olan doğalgaz çalışmaları için bilgi alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

mahalleler için beklentiler:

Doğalgazın devreye girmesiyle birlikte mahallelerde yaşam kalitesinde artış ve enerji altyapısında yenilenme beklentisi öne çıkıyor. Belediye yetkilileri çalışmaların hızla sürdüğünü ve bölge halkının bilgilendirilmeye devam edeceğini vurguladı.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜR ARICI, BÜYÜKDERE, SOBUCA VE ŞAHİNCİLER MAHALLELERİNİN DOĞALGAZA KAVUŞACAĞINI DUYURDU.